İsrail, El Halil'de bir Filistinli ailenin daha evini yıktı

İsrail Ordusu, El Halil'in güneyindeki Arfa'iya köyünde Filistinli bir ailenin evini yıktı.

İsrail, Gazze'deki saldırılarının yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik baskıya ve zulme devam ediyor. İsrail Ordusu, El Halil'in güneyindeki Arfa'iya köyüne iş makinalarıyla baskın yaparak Filistinli bir ailenin iki evini yıktı. İsrail güçleri, evin ruhsatı olmadığını gerekçe göstererek bir su kuyusunu, bir ağılı da yerle bir etti. evin sahibi Filistinli Muhammed Al-Amour, tapu senetlerine ve arazi mülkiyetine dair kanıtlara sahip olmalarına rağmen, İsrail ordusunun kendisine ve kardeşlerine ait evleri dördüncü kez yıktığını söyledi. Al-Amour, evlerinin 27 yıl önce inşa edildiğini ve 4 yıl önce ikinci bir kat eklendiğini, ancak İsrail ordusunun bu yıkımları yerleşimci yolları ve yerleşim yerleri için yer açmak amacıyla gerçekleştirdiğini dile getirdi. Filistinli Ayşe Al-Amour ise, "Yaşamak için bir çadır istiyorum ve topraklarımı terk etmeyeceğim. Burada doğdum, burada yaşadım ve burada öleceğim" dedi.

BM: "İsrailli yerleşimci şiddeti nedeniyle Batı Şeria'dan ayrılan Filistinlilerin sayısı 5 bin 900 oldu"

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler şiddeti nedeniyle son 3 yılda yerlerinden edilen Filistinlilerin sayısının arttığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) açıklamasında, Ocak 2023 -Nisan 2026 tarihleri arasında evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin sayısının 5 bin 900 olduğu açıklandı. Aynı tarihlerde, 5 bin 536 yerleşimci saldırısının kayda geçtiği ve bu saldırılar sonucu Filistinlilerde ve Filistinlilerin evlerinde hasara neden olduğu kaydedildi.

BM tarafından yayınlanan haritalarda ise yerlerinden edilmelerin büyük bir kısmının Ürdün Vadisi, Ramallah ve Eriha arasındaki bölgede yaşandığı kaydedildi. - EL HALİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı