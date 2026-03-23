İsrail Beyrut'u vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. Yerel kaynaklar, Beyrut'un güney banliyölerine yönelik üç hava saldırısı düzenlendiğini belirtti. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

İsrail ordusu, saldırılarda Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef aldığını iddia etti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı