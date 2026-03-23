İsrail Beyrut'u vurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgelerine yönelik üç hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda can ve mal kaybı hakkında henüz bilgi yok. İsrail, hedeflerinin Hizbullah'ın askeri altyapısı olduğunu belirtti.
İsrail ordusu, saldırılarda Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef aldığını iddia etti. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı