İsrail 100 bin yedek askeri göreve çağırdı

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran ile süregelen çatışmalar nedeniyle 100 bin yedek askerin göreve çağrıldığını duyurdu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, gerekli lojistik imkanlar sağlanacak.

İsrail ordusu, İran ile devam eden çatışma nedeniyle 100 bin yedek askerin göreve çağııldığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu İran ile devam eden çatışma nedeniyle 100 bin yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı. İsrail ordusu, yedek askerlere en iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli tüm lojistik imkanları hazırlayıp sağlayacağını açıkladı. - TEL AVİV

