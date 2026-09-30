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İsrail medyası, Dubai’den Tel Aviv’e giden ticari bir uçağın kaçırma/yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdiğini aktardı. Güvenlik kaynaklarına göre İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, ticari uçağa doğru havalandırıldı.

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İsrail medyası, Dubai’den Tel Aviv’e giden ticari bir uçağın kaçırma/yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdiğini aktardı.

İsrail medyası, Dubai'den Tel Aviv'e giden ticari bir uçağın kaçırma/yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdiğini aktardı. Güvenlik kaynaklarına göre İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, ticari uçağa doğru havalandırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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