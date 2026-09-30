İsrail medyası, Dubai’den Tel Aviv’e giden ticari bir uçağın kaçırma/yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdiğini aktardı. Güvenlik kaynaklarına göre İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, ticari uçağa doğru havalandırıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail medyası, Dubai’den Tel Aviv’e giden ticari bir uçağın kaçırma/yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdiğini aktardı.
İsrail medyası, Dubai'den Tel Aviv'e giden ticari bir uçağın kaçırma/yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdiğini aktardı. Güvenlik kaynaklarına göre İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, ticari uçağa doğru havalandırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı