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Hizbullah'ın İsrail tankına yönelik saldırısında bir İsrail askeri öldü

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'daki Litani Nehri kuzeyinde Hizbullah'ın tanksavar füze saldırısı sonucu 21 yaşındaki Yüzbaşı Eitan Shmuel Lemberg'in öldüğünü duyurdu. Ateşkese rağmen İsrail, güney Lübnan'daki işgalini sürdürüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'daki Litani Nehri'nin kuzeyinde Hizbullah tarafından İsrail ordusuna ait bir tanka düzenlenen saldırı sonucunda bir İsrailli askerin öldüğünü açıkladı.

İsrail, taraflar arasında dün ilan edilen yeni ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik işgalini sürdürürken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah tarafından düzenlenen bir saldırı sonucunda bir İsrailli askerin öldüğünü açıkladı. Öldürülen askerin, 21 yaşındaki Yüzbaşı Eitan Shmuel Lemberg olduğu açıklandı. Lemberg'in, Lübnan'daki Litani Nehri'nin kuzeyindeki bir İsrail tankına yönelik tanksavar füzeyle düzenlenen saldırıda öldüğü kaydedildi.

IDF, saldırı sonrasında Hizbullah altyapılarına yönelik hava ve topçu saldırılarının düzenlendiğini açıkladı.

Katz, Lübnan'daki işgalin süreceğini açıklamıştı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz bugün yaptığı açıklamada, dün yeni bir ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail ordusunun şimdilik Lübnan'da saldırılara devam edeceğini ve ülkeden çekilmeyeceğini söylemişti. Katz, İsrail ordusunun İsrail hükümeti tarafından ülkenin kuzeydeki İsrail yerleşimlerini korumak amacıyla oluşturulan ve tampon bölge olarak tanımlanan alanın bir parçası olarak işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki geniş bölgelerde kalmaya devam edeceğini belirtmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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