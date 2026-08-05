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İsrail, Lübnan'a Saldırı Başlattı

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İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın "ateşkesi açıkça ihlal ettiği" iddiasıyla Lübnan'ın güneyine saldırı başlatıldığı ifade edildi. Açıklama ayrıntıya yer verilmedi. Saldırılar, ateşkes ve dün İtalya'nın başkenti Roma'da ABD arabuluculuğunda başlayan 7'nci tur müzakereler sırasında geldi.

Saldırı öncesinde Mansouri köyü için tahliye uyarısı yayınlanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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