Haberler

İsrail'den Lübnan'ın güneyine yeni hava saldırıları

İsrail'den Lübnan'ın güneyine yeni hava saldırıları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırıların ardından can kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Daha önceki saldırılarda ise en az 10 kişi ölmüştü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait hedeflere bir dizi hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Orta Doğu'daki ülkelerin egemenliğini ihlal etmeyi sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Lübnan basını saldırıların Tuffah, Barghaz ve Louaize bölgelerini hedef aldığını duyururken, saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan amatör görüntülerde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan semalarında uçtuğu ve bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği görüldü.

En az 10 kişi ölmüştü

İsrail'in geçen hafta Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu, saldırıların Hizbullah altyapısını hedef aldığını iddia etmişti.

İsrail ateşkesi birçok kez ihlal etmişti

Lübnan'da 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail, Lübnan'ın farklı bölgelerine çok sayıda saldırı düzenlemişti. İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden saldırıları, uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

İran'a saldırı başladı! Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler

Tahran'ın kalbinden dumanlar yükseliyor! İşte ilk görüntüler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

Pide alacaktı, dehşeti yaşadı
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

Kuraklıkla boğuşan dünyaca ünlü gölümüzden sevindiren haber
Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa görevine iade edildi

İBB operasyonunda gözaltına alınmıştı! Görevine döndü
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı