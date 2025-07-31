İsrail, Lübnan'da Hava Saldırılarına Devam Ediyor

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İsrail kuvvetleri, Lübnan'ın Bekaa Vadisi ve Baalbek bölgesine en az 7 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar, geçtiğimiz yıl varılan ateşkes anlaşmasına açıkça bir ihlal niteliği taşıyor.

İsrail, Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde ve Baalbek'teki dağlık bölgeye en az 7 hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Bekaa Vadisi'nde ve Baalbek'teki dağlık bölgeye en az 7 hava saldırısı düzenledi. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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