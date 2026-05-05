İsrail, Küresel Sumud Filosu yöneticisi iki aktivistin gözaltı sürelerini bir kez daha uzattı

Güncelleme:
İsrail mahkemesi, Gazze Şeridi'ne gitmek üzere yola çıkan ve uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nun yönetimindeki aktivistler Seyf Ebu Keshkek ve Thiago Avila'nın gözaltı sürelerini 10 Mayıs'a kadar yeniden uzattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gitmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere 30 Nisan'da Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahalesi büyük tepki çekti. İsrail güçleri, alıkoyduğu 22 gemideki 175 aktivistin birçoğunu serbest bırakırken, filonun yönetimindeki 2 aktivisti hala gözaltında tutuyor. İsrail mahkemesi, terör örgütüyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen Seyf Ebu Keshkek ile yasa dışı faaliyette bulunduğundan şüphelenilen Thiago Avila'nın Pazar günü uzatılan gözaltı sürelerini 6 gün daha uzattı. Hakim Yaniv Ben-Haroush, tarafları dinledikten sonra "makul şüphe bulunduğuna kanaat getirdim" diyerek tutukluluğun uzatılmasına hükmetti. Kararın ardından İspanya vatandaşı Saif Ebu Keshek ile Brezilyalı Avila 10 Mayıs'a kadar gözaltında tutulacak.

İnsan hakları örgütü Adalah'ın avukatları, duruşmada suçlamaların temelsiz olduğunu ve 2 kişinin tutukluluğunun devamı için hukuki bir gerekçe bulunmadığını savundu. Avukatlar, henüz resmi bir suçlama yöneltilmediğini ve gözaltının sorgulamanın devamı amacıyla sürdürüldüğünü belirtti. Adalah, karara itiraz edeceğini ve Abu Keshek ile Avila'nın derhal ve şartsız serbest bırakılmasını talep edeceğini açıkladı.

"Suçlamalarını destekleyecek hiçbir kanıt yok"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, aktivistlere yönelik İsrail suçlamalarını destekleyecek "hiçbir kanıt" bulunmadığını söyledi. Albares, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye yaptığı açıklamada, "İsrail makamlarının iddia ettiklerine dair hiçbir kanıt ya da bağlantı yok" dedi.

İspanya ve Brezilya'nın ortak bir yanıt üzerinde koordinasyon sağladığını belirten Albares, iki ülkenin de vatandaşlarını "terk etmeyeceğini" vurguladı. Gözaltıları "tamamen yasa dışı" olarak nitelendiren Albares, "Uluslararası sularda bir gemiye baskın düzenleyemezsiniz. Kendini demokratik olarak tanımlayan bir devlet böyle davranmamalı" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
