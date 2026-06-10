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İsrail: "Ramat David Hava Üssü'nde hasar oluştu"

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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın 8 Haziran'daki balistik füze saldırısında Ramat David Hava Üssü'nde hasar meydana geldiğini doğruladı. Hasarın önlenen bir füzenin parçalarından kaynaklandığı, yaralanma olmadığı ve üssün operasyonel işleyişinin etkilenmediği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın balistik füze saldırısı sırasında Ramat David Hava Üssü'nde hasar meydana geldiğini doğruladı.

İran, 8 Haziran'da İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında Ramat David Hava Üssü'nü hedef almıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın balistik füze saldırısı sırasında Ramat David Hava Üssü'nde hasar meydana geldiği doğrulandı. Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, ilk incelemelere göre üste meydana gelen hasarın İran'a ait bir balistik füzenin önlenmesinin ardından düşen parçalardan kaynaklandığı, doğrudan bir füze isabetinin söz konusu olmadığı ileri sürüldü. IDF, herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini ve hava üssünün operasyonel işleyişi üzerinde herhangi bir olumsuz etki olmadığını öne sürdü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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