İsrailli bir yetkilinin açıklamasına göre İsrail sabah saatlerinde İran'a düzenlediği saldırılarda, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, rejim ve ordunun üst düzey komutanlarını hedef aldı. Saldırıların sonuçlarının şu anda belirsiz olduğu aktarıldı.

İsrailli bir yetkilinin açıklamasına göre İsrail sabah saatlerinde İran'a düzenlediği saldırılarda, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, rejim ve ordunun üst düzey komutanlarını hedef aldı. Saldırıların sonuçlarının şu anda belirsiz olduğu aktarıldı. - TEL AVİV

