İsrail: "İran hava savunmasına yönelik geniş kapsamlı bir saldırı dalgası tamamlandı"
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'a ait stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan kapsamlı bir hava saldırısı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, geniş kapsamlı saldırılar çerçevesinde İran'ın hava savunma altyapısının hedef alındığı belirtilirken, vurulan hedefler arasında İran'ın Kirmanşah bölgesinde konuşlu SA-65 hava savunma sisteminin yer aldığı aktarıldı. IDF, İran yönetimine ait askeri altyapının hedef alınmaya devam edileceğini bildirdi. - TEL AVİV