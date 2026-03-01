Haberler

İsrail, Tahran saldırısına ilişkin görüntü paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran'a yönelik düzenlenen hava saldırısının ilk görüntülerini yayınladı. Operasyon, ABD ile ortaklaşa gerçekleştirildi ve İran'ın üst düzey askeri yetkililerinin öldüğü doğrulandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "Tahran'ın kalbinde Hava Kuvvetlerinin geniş uçuş gösterisinden ilk görüntüler" ifadeleriyle İran'a düzenlenen saldırının görüntüsünü paylaştı.

İsrail ile ABD ortak düzenlenen operasyonla dün İran'a yönelik saldırılar başlattı. İranlı yetkililer, bugün dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Hamaney'in üst düzey siyasi danışmanı ve İran Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ile Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiğini doğruladı. Bugün de devam eden yoğun saldırıların gölgesinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Tahran'a düzenlenen saldırılara ilişkin bir görüntü paylaştı. "Tahran'ın kalbinde Hava Kuvvetlerinin geniş uçuş gösterisinden ilk görüntüler" ifadeleriyle yayınlanan görüntüde bir noktaya yoğun bir bombardıman düzenlendiği görüldü. IDF görüntülere ilişkin, "Son dakikalardan, Tahran'ın merkezinde İran rejiminin bir karargahının yok edilmesine ait görüntüler ektedir" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlamalar

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne 'siyah sancak' çekildi

İran'dan tüm dünyaya mesaj! Siyah sancak göndere çekildi
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı

Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
Sürgündeki Rıza Pehlevi: Hamaney'in ölümüyle, İran rejimi fiilen sona erdi

Koltukta gözü olan biri var: Hamaney'in ölümüyle rejim çöktü
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek