İsrail'in Tebriz Saldırısında Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği saldırılarda can kaybı artarken, 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Tahran'da ise İsrail'in hava saldırıları sonucu 78 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 8'e yükseldi.

İsrail'in İran'ın Tebriz kentine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı artıyor. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar İsrail rejiminin saldırılarında 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığınıbildirmişti.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu Tahran'da ise 78 kişi hayatını kaybederken, 329 kişi yaralandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını ''şiddetle'' kınadı

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Japonya da topa girdi
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi

Sıcak havadan bunaldı, gece yarısı denize atladı
Süper Lig'de kim ne kadar yayın geliri kazandı? İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de kim ne kadar yayın geliri kazandı? İşte zirvenin sahibi
Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif

Dünyaca ünlü yıldızı Kadıköy'e getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.