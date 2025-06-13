İsrail'in Tebriz Saldırısında Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 8'e yükseldi.

İsrail'in İran'ın Tebriz kentine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı artıyor. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar İsrail rejiminin saldırılarında 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığınıbildirmişti.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu Tahran'da ise 78 kişi hayatını kaybederken, 329 kişi yaralandı. - TAHRAN