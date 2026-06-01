Lübnan Sağlık Bakanlığı: "İsrail'in saldırılarında 8 kişi daha öldü, 19 kişi yaralandı"

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyini hedef alan saldırılarında 3'ü kadın 8 kişinin daha öldüğünü, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında "katliam" yapıldığı belirtilerek, "Bu katliam, 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur" denildi.

Lübnan'da ölü sayısı en az 3 bin 412'ye yükselmişti

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana başkent Beyrut dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 412'ye, yaralı sayısının ise 10 bin 269'ya yükseldiği bildirilmişti.

İsrail ateşkesi birçok kez ihlal etmişti

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta İran'a, 2 Mart'ta ise Lübnan'a yönelik saldırı başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyururken, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını duyurmuştu. İsrail, ateşkesi birçok kez ihlal ederek Lübnan'ın farklı bölgelerine çok sayıda saldırı düzenlemişti. - BEYRUT

