Haberler

Lübnan Sağlık Bakanlığı: "İsrail'in saldırılarında 8 kişi daha öldü, 19 kişi yaralandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güneydeki Nebatiye bölgesine düzenlediği saldırıda 3'ü kadın 8 kişinin öldüğünü, 5'i çocuk 19 kişinin yaralandığını açıkladı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyini hedef alan saldırılarında 3'ü kadın 8 kişinin daha öldüğünü, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında "katliam" yapıldığı belirtilerek, "Bu katliam, 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur" denildi.

Lübnan'da ölü sayısı en az 3 bin 412'ye yükselmişti

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana başkent Beyrut dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 412'ye, yaralı sayısının ise 10 bin 269'ya yükseldiği bildirilmişti.

İsrail ateşkesi birçok kez ihlal etmişti

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta İran'a, 2 Mart'ta ise Lübnan'a yönelik saldırı başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyururken, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını duyurmuştu. İsrail, ateşkesi birçok kez ihlal ederek Lübnan'ın farklı bölgelerine çok sayıda saldırı düzenlemişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

Dünyayı tedirgin edecek saldırı! Nükleer güç santrali vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım merak edilen ismi açıkladı: Futbol aklının başına Oğuz Çetin'i getirdik

Merak edilen ismi sonunda açıkladı: Futbol aklının başına onu getirdik
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı

Boğazı kesilerek öldürülen adamın katili en yakınlarından çıktı
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam

Konser bitti tartışması bitmedi: Ünlü şarkıcı Kanye'yi bombaladı

Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için

Canan Karatay gençleşmenin sırrını verdi: Kolajen tabletleri yerine...
Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

CHP'deki kurultay çağrılarına kapıyı kapattı! Nedeni bir hayli ilginç