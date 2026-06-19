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İsrail'den ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a saldırı: 18 ölü, 33 yaralı

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İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine düzenlediği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. İsrail, saldırıların Hizbullah'ın ateşkes ihlallerine karşılık olduğunu iddia etti.

İsrail ordusunun ABD ile İran arasındaki varılan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

İsrail, savaşın sona erdirilmesi amacıyla ABD ile İran arasındaki varılan mutabakata rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesine hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerine kadar süren yoğun saldırılar sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Harouf'ta 7 can kaybı, 10 yaralı, Doueir'de 3 can kaybı, Sharqieh'te 3 can kaybı 2 yaralı, Abbasieh'te 1 can kaybı, Qatrani'de 2 can kaybı, 2 yaralı, Jebchit'te 2 can kaybı, Qaqaiet al-Jisr'de 2 yaralı, Nebatiye şehrinde 2 yaralı, Kfarsir'de 4 yaralı, Adchit'te 2 yaralı, Haboush'ta 9 yaralı olduğu aktarıldı.

İsrail saldırıları doğruladı

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, gece boyunca Lübnan'ın güneyine çok sayıda saldırı düzenlediğini, bunun Hizbullah'ın "ateşkesi defalarca ihlal etmesine" bir karşılık olduğunu iddia etti.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki çatışmalara son verilmesini ve tarafların Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesini içeriyor. - NEBATİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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