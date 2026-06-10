Haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında can kaybı 17'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Tyre ve çevresine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı. En ağır can kaybı Tayr Debba kasabasında yaşandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Tyre şehri ve çevresine bombalı saldırı düzenledi. Lübnan'ın devlet haber ajansı Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. En ağır can kaybının, Tyre kentinin doğusundaki Tayr Debba kasabasında meydana geldiği aktarılırken, burada 9 kişi hayatını kaybetti. NNA, İsrail'in hava ve topçu saldırılarının ülkenin güneyinde yoğunlaştığını, çok sayıda şehir, kasaba ve köyün hedef alındığını bildirdi. NNA'nın haberine göre, yakındaki Deyr Kanun en-Nahr köyüne düzenlenen iki İsrail saldırısında 3 kişi, Sur'un güneydoğusundaki Seddiqin'de ise 2 kişi öldü. Sidon şehrinde bir araca düzenlenen hava saldırısında da 2 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca Tyre kentindeki Mesaken el-Şaabiye bölgesinde de bir kişinin öldüğü bildirildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor

Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

Ankaragücü, Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
Yapay zeka destekli la kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

Fotoğraflardaki acayiplik fark edilince anında gözaltına alındı
Adıyaman'da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti

70 yaşındaydı! Korkunç şekilde canına kıydı
Zafer Ergin'den sağlık durumunu soran muhabirlere şaşırtan yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim

Usta oyuncudan sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması: Firmanın yükümlülükleri hala geçerli

Bakanlıktan dünya devinin askıya aldığı fabrika projesi için açıklama