İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında can kaybı 17'ye yükseldi

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Tyre şehri ve çevresine bombalı saldırı düzenledi. Lübnan'ın devlet haber ajansı Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. En ağır can kaybının, Tyre kentinin doğusundaki Tayr Debba kasabasında meydana geldiği aktarılırken, burada 9 kişi hayatını kaybetti. NNA, İsrail'in hava ve topçu saldırılarının ülkenin güneyinde yoğunlaştığını, çok sayıda şehir, kasaba ve köyün hedef alındığını bildirdi. NNA'nın haberine göre, yakındaki Deyr Kanun en-Nahr köyüne düzenlenen iki İsrail saldırısında 3 kişi, Sur'un güneydoğusundaki Seddiqin'de ise 2 kişi öldü. Sidon şehrinde bir araca düzenlenen hava saldırısında da 2 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca Tyre kentindeki Mesaken el-Şaabiye bölgesinde de bir kişinin öldüğü bildirildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı