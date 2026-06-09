Haberler

İsrail'den Tyre'ye saldırı: 8 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tyre şehrindeki Masaken al-Shalabiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını ve can kaybının artabileceğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tyre şehrindeki Masaken al-Shalabiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tyre şehrindeki Masaken al-Shalabiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü; buna bağlı olarak can kaybının artabileceği kaydedildi. - TYRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama bu cuma okullar kapalı! İşte nedeni
Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu

Mezdeke Aynur cinayetinde kan donduran itiraf geldi
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Ağbaba'nın şoföründen şoke eden itiraflar
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı