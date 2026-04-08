Lübnan: "İsrail saldırısında en az 89 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı"

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 89 kişinin öldüğünü ve 700'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların boyutu ve sağlık sektöründeki artan ihtiyaçlar ise uluslararası yardım çağrısını gündeme getirdi.

Lübnan'dan İsrail'in ülkeye düzenlediği en ağır hava saldırısında yaşanan can kaybına ilişkin açıklama yapıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırısında en az 89 kişinin hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine, hala birçok kişinin enkaz altında kaldığını ve ölü sayısının yükselmesini beklediklerini aktardı.

Saldırının boyutuna dikkat çeken Bakan Nasreddine, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarındaki ihtiyaçların giderek arttığını kaydetti. Nasreddine, "Güçlü bir kararlılığa sahibiz. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, hastanelerimize ve yöneticilerimize, ayrıca onların sahip olduğu vatanseverliğe inanıyoruz. Ancak saldırıların tekrarlanması ve sürmesiyle birlikte ihtiyaçlar artıyor. Lübnan'daki sağlık sektörü için uluslararası insani yardım çağrımızı yükseltiyoruz" dedi.

Nasreddine, İsrail'in hava saldırılarında ayrıca hastaneler, tıbbi merkezler ve ambulansların da hedef alındığının altını çizdi. Bakan ayrıca, "Lübnan'da gerilimin tehlikeli bir şekilde yükselmesiyle karşı karşıyayız. İsrail'in başkent Beyrut, Dahiye, Bekaa, Lübnan Dağı ve güney bölgelerini hedef alan, masum sivillere yönelik 100'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği saldırganlığı söz konusu" dedi.

İsrail'in Lübnan saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, ülkenin farklı noktalarında 10 dakika içinde ve eş zamanlı olarak 100'den fazla Hizbullah komuta merkezi, karargah ve askeri tesisinin hedef alındığı iddia edilmişti. Açıklamada, saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan genelindeki en büyük hava saldırısı olduğu belirtilmişti.

İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba atmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
