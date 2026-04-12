İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırılar: 11 ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırılar, Lübnan ve İsrail yetkililerinin ABD'de gerçekleştireceği görüşmeler öncesinde gerçekleşti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde başlatılan saldırılarda, ülkenin batısında Filistin sınırına yakın Mansuri bölgesine üç hava saldırısı düzenlenirken, çevre bölgelerin de topçu atışlarıyla hedef alındığı bildirildi. Lübnanlı kaynaklar, günün erken saatlerinden bu yana devam eden saldırılarda Qana'da 6, Maaroub'da 5 kişinin hayatını kaybettiğini, Bazuriye'de ise 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca Hizbullah'ın, İsrail saldırılarına karşılık olarak Lübnan sınırları içerisindeki İsrail ordusu mevzilerine saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın dün paylaştığı verilere göre İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihinden bu yana İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden kişilerin toplam sayısı 2 bin 20'ye, yaralananların sayısı ise 6 bin 436'ya yükselmişti.

Lübnan ve İsrail'in ABD'de görüşmesi bekleniyor

Bu gelişme, Lübnanlı ve İsrailli yetkililerin gelecek hafta salı günü ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD'nin de katılımıyla gerçekleştireceği görüşmeler öncesinde yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, Lübnan ile "nesiller boyunca sürecek gerçek bir barış" istediklerini söylemiş, ancak bunu için aynı zamanda Hizbullah'ın tasfiye edilmesini istediklerini de açıklamıştı. - TYRE

