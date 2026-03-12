Haberler

İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hedef alınan bölgedeki bina ve çevresi büyük hasar gördü. Yetkililer can kaybına dair henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Başura bölgesinde yaşayan siviller için tahliye uyarısı yayımladı. Hizbullah ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir binanın hedef alınacağı yönündeki uyarının ardından kısa süre sonra İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları bölgeye yoğun bombardıman düzenledi.

Lübnanlı kaynaklar, saldırıda hedef alınan bina ve çevresinde geniş çaplı hasar meydana geldiğini, şiddetli patlamanın kentin farklı noktalarından da duyulduğunu aktardı. Olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgeye sevk edilen acil durum ekipleri ise enkaz alanında arama ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Söz konusu saldırı, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı ve bölgede gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasında, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye yükseldiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş

''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' diyerek takıma rest çekti
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Vahşet görüntüleri! El kadar çocuğu öldüresiye dövdü
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız