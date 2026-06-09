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İsrail'in İran'a saldırısında 2 asker hayatını kaybetti

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İran devlet televizyonu Press TV, İsrail'in pazartesi günü İran'a düzenlediği saldırılarda hava savunma kuvvetlerinden 2 askerin öldüğünü duyurdu. İran, İsrail'in Beyrut'a yeniden saldırması halinde çatışmaların tekrar başlayacağı uyarısında bulundu.

İran devlet televizyonu, İsrail'in pazartesi günü ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 askerin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusunun İran'a gerçekleştirdiği son saldırının bilançosu netleşiyor. İran devlet televizyonu Press TV'ye göre İsrail'in pazartesi günü İran'a düzenlediği saldırı saldırılarda İran ordusu hava savunma kuvvetlerinden 2 asker hayatını kaybetti.

İsrail ve İran, pazar akşamı başlayan karşılıklı füze saldırılarının ardından dün ateşi durdurmuştu. İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarına yeniden başlaması halinde çatışmaların tekrar başlayacağı uyarısında bulunmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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