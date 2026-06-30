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İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı çadırları bombaladı: 2 ölü

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İsrail güçleri, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek Han Yunus'ta Filistinlilerin sığındığı çadırları vurdu. Saldırıda 23 yaşındaki bir kadın ve bir yaşındaki kızı öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 23 yaşındaki bir kadın ile bir yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

İsrail Hamas ile 10 Ekim 2025'te yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Gazze Şeridi'nde çadır kenti vurdu. Güneydeki Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 23 yaşındaki Diana Mohammed Abu Daraz ile bir yaşındaki kızı Suwar Thaer Abu Daraz hayatını kaybetti. Çok sayıda Filistinlinin yaralandığı saldırıda, onlarca çadır yanarak kullanılamaz hale geldi. Acil durum ve sivil savunma ekipleri yaralıları tahliye etmek ve alevleri söndürmek için bölgeye sevk edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bin 45 kişi öldü, 3 bin 380 kişi de yaralandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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