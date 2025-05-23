İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 15 Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 6'sı yardım görevlisi olmak üzere en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Cibaliye, Han Yunus ve Deyr-el Balah şehirlerinde gerçekleşen hava saldırıları sonucunda çok sayıda yaralı olduğu ve enkaz altında kalanların bulunduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında 6'sı yardım görevlisi olmak üzere en az 15 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bölgede yeni katliamlara imza attı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Cibaliye şehrindeki dört katlı bir evi bombalaması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise enkaz altında kaldı. Han Yunus şehrindeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadıra düzenlenen İsrail saldırısında ise 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Deyr-el Balah şehrindeki bir yerleşim bölgesine yönelik İsrail saldırısında da 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu yardım görevlilerini hedef aldı

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, İsrail'in bir kez daha yardım görevlilerini hedef aldığı bildirildi. Deyr-el Balah şehrine düzenlenen hava saldırılarında insani yardımları yağmalama riskine karşı korumakla görevli 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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