Gazze'de İsrail saldırılarında 27 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar sonucu son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 574'e, yaralı sayısı bin 518'e yükseldi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 851'e, yaralı sayısı 171 bin 626'ya ulaştı. - GAZZE