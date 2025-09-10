İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Can Kaybı 64 Bini Aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 64 bin 656'ya, yaralı sayısı 163 bin 503'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 41 sivilin cansız bedeni ile 184 yaralının getirildiğini, cenazelerden 2'sinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Filistinli sivillere ait olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 12 bin 98 Filistinlinin öldürüldüğünü, 51 bin 462 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 64 bin 656'ya, yaralı sayısının 163 bin 503'e yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım faaliyetlerinde ölenlerin sayısı 833'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda hastanelere 12 ölü ve 30 yaralı getirildi. Böylece yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 456'ya, yaralananların sayısı 17 bin 861'e ulaştı" denildi.

Açlıktan ölenlerin sayısı 404'e yükseldi

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte açlık nedeniyle ölenlerin sayısının da paylaşıldığı açıklamada, "Hastaneler, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 1'i çocuk 5 yeni ölüm vakası kaydetti. Böylece toplam ölüm sayısı 141'i çocuk olmak üzere 404'e yükseldi" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE