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İsrail'in Gazze Saldırısında Al Jazeera Kameramanı ve 5 Sivil Savunma Personeli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırısında Al Jazeera Kameramanı ve 5 Sivil Savunma Personeli Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Al Jazeera kameramanı Ahmed Al-Louh ve 5 sivil savunma personeli yaşamını yitirdi. Saldırılar 436 gündür devam ediyor ve toplam kayıplar 44 bini aştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Al Jazeera kameramanı Ahmed Al-Louh ve 5 sivil savunma personeli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 436 gündür devam ederken, İsrail ordusu bir kez daha Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırıda, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın kameramanı Ahmed Al-Louh ve 5 sivil savunma personeli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada saldırı kınanarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 196 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, uluslararası topluma ve uluslararası örgütlere İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurması ve gazetecileri hedef almaması konusunda baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda 44 bin 976 kişi hayatını kaybetti, 106 bin 759 kişi de yaralandı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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