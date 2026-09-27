İsrail'in Gazze saldırılarında son 24 saatte 2 kişi öldü, 11 yaralandı

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 18'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sonucunda Gazze'de son 24 saat içinde 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Bakanlık, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana bölgeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 417'ye yükseldiğini, yaralananların sayısının ise 4 bin 964'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 74 bin 18'e, yaralananların sayısı ise 175 bin 79'a ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı