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İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 50 Bini Geçti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 399'a yükseldi. Son 24 saatte 42 kişi daha yaşamını yitirdi, 183 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 399'a yükseldi.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'na rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 42 kişinin hayatını kaybettiği, 183 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise bin 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 542 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 399'a, yaralı sayısı 114 bin 583'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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