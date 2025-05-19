İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği son hava saldırılarında en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Son bir günde 151 kişi ölmüşken, 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 53 bin 339'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine düzenlediği son saldırılarda en az 10 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Kuzey ve Güney kesimlerine yönelik geniş kapsamlı kara harekatı başlatmasına tepkiler sürerken, bölgedeki sivillere yönelik katliamlara yenileri eklendi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Gazze şehrinin merkezindeki Yarmuk bölgesinde bulunan çadırları hedef alan bir diğer dron saldırısında 2 kişi ölürken, Han Yunus şehrinin doğusundaki Abasan al-Kabira bölgesinde bulunan bir eve yönelik İsrail hava saldırısında da en az 1 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca Han Yunus şehrinin Bani Süheyla bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadıra düzenlenen İsrail saldırısında 1, Deir-el Balah şehrindeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında da 3 kişi öldü. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yalnızca dün 151 kişi hayatını kaybetmişti

Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail ordusu bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Yalnızca dün İsrail saldırılarında 151 kişi hayatını kaybetmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 339'a, yaralananların sayısının ise 121 bin 34'e ulaştığı kaydedilmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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