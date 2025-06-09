İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı 54 Bine Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı 54 Bine Ulaştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 54.927'ye, yaralananların sayısı ise 126.615'e yükseldi. Son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 388 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 kim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 54 bin 927'ye, yaralananların sayısı 126 bin 615'e yükseldi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarına ve ambargosuna devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 388 kişinin ise yaralandığını bildirirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 1 kişinin cenazesine ulaşıldığını aktardı.

Bakanlık, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 4 bin 649 Filistinlinin öldüğünü, 14 bin 574 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan bakanlık, toplam can kaybının 54 bin 927'ye, yaralı sayısının 126 bin 615'e yükseldiğini bildirdi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 127'ye yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, bu sabah itibarıyla 6 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 99'dan fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ekmek mücadelesi verirken ölenlerin sayısı 127'ye, yaralı sayısı ise bin 287'ye yükseldi" denildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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