İsrail, Gazze'de karakolu vurdu: 7 ölü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir karakola düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar, geçen yıl varılan ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bir karakolu hedef aldı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı