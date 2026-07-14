İsrail, Gazze'de karakolu vurdu: 7 ölü
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bir karakola düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir karakola düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar, geçen yıl varılan ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bir karakolu hedef aldı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı