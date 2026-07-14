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İsrail, Gazze'de karakolu vurdu: 7 ölü

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İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bir karakola düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir karakola düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar, geçen yıl varılan ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bir karakolu hedef aldı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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