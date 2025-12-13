İsrail'in Hamas'ın üst düzey komutanı Saad'ı hedef aldığı saldırıda can kaybı 4'e yükseldi

İsrail'in Gazze şehrinin batısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Raad Saad'ı hedef aldığı saldırıda can kaybı 4'e yükselirken, en az 25 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Raad Saad'ı hedef aldığı hava saldırısında can kaybı yükseldi. Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Raşid caddesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda can kaybının 4'e yükseldiğini, en az 25 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Filistinli yetkililer Saad'ın saldırıda hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, İsrailli bir yetkili saldırının Saad'ın konumuna ilişkin yeni yakın zamanda elde edilen bir istihbarat doğrultusunda gerçekleştirildiğini öne sürdü. Olay yerine gelen acil durum ekiplerinin cenazeleri yakındaki bir hastaneye sevk ettiği anlar ise kameralara yansıdı. - GAZZE