İsrail'in engeliyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 16'ya yükseldi

İsrail'in yeterli düzeyde gıda ile tıbbi malzeme girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve tıbbi bakım nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 150 gündür aralıksız sürüyor. Bir yandan sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail güçleri bir yandan da gıda ve tıbbi malzeme gibi hayati ihtiyaçların bölgeye girişini engelliyor. Saldırıların başlamasından bu yana çok sayıda Filistinli içme suyu, gıda kıtlığı ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hayatını kaybederken, milyonlarca Filistinli de hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf El Neccar Hastanesi'nde bugün bir çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle yetersiz beslenme ve tıbbi bakımsızlıktan yaşamını yitiren çocukların sayısı 16'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Keman Adwan Hastanesinde 15 çocuğun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. - GAZZE