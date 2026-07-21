Lübnan ordusu, İsrail'in çekildiği kasabaya konuşlanmaya başladı

Lübnan ordusu, ABD arabuluculuğuyla varılan plan kapsamında İsrail'in çekilmesinin ardından Zawtar al-Gharbiyeh kasabasına konuşlanmaya başladı.

İsrail, Lübnan ve ABD arasında imzalanan üçlü çerçeve anlaşması uygulanmaya başladı. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından güvenliği devralınan 3 pilot bölgeden biri olan güneydeki Zawtar al-Gharbiyeh kasabasına askerlerin konuşlanmaya başladığı ifade edildi. Sivillere ise kasabalara geri dönmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Güvenlik durumu istikrara kavuşana kadar vatandaşların kasabaya gelmemeleri ve güvenliklerini sağlamak için görevlendirilen askeri birliklerin talimatlarına uymaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.

İsrail de pilot bölge programının başladığını doğruladı. Uygulamanın hayata geçirilmesi konusunda ABD ve Lübnan ile koordinasyon içinde olunduğunu belirtildi.

Anlaşma

Lübnan, İsrail ve ABD, 6 tur yüz yüze görüşmenin ardından 26 Haziran'da çerçeve anlaşmasına varmıştı. ABD arabuluculuğuyla varılan çerçeve anlaşması uyarınca İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden aşamalı olarak geri çekilecek. Daha sonra Lübnan ordusu, güvenliği devralacak ve Hizbullah grubunun silahsızlandırılmasını denetleyecek. Ancak İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürürken, Hizbullah da İsrail'e roket saldırıları düzenliyor. Lübnan hükümeti ile İsrail arasındaki anlaşmayı reddeden Hizbullah, İsrail'in Lübnan'dan şartsız olarak çekilmesini talep ediyor.

Söz konusu çerçeve anlaşma, İsrail'in işgal ettiği ve Lübnan topraklarının yaklaşık 5'te 1'ini oluşturan bölgeleri ne zaman boşaltacağına dair bir zaman çizelgesi sunmuyor. Ayrıca İsrailli yetkililer, Hizbullah silahlı olduğu sürece Lübnan topraklarının 10 kilometre içindeki "güvenlik bölgesinde" kalacaklarını belirtiyor.

Bilanço

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre Mart ayından bu yana İsrail saldırıları sonucu 4 bin 328 Lübnanlı hayatını kaybetti, 1 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çatışmalarda İsrail tarafında ise 36 kişi öldü. - NEBATİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı