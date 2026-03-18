İsrail'in Lübnan saldırısında can kaybı 12'ye yükseldi

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gece saatlerinde yoğun saldırılar düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Basta ve Zuqaq el-Blat mahallelerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. Saldırılarda ayrıca 41 kişinin de yaralandığı açıklandı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı