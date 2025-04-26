İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı

İsrail IDF'den Hamas'a Son Uyarı: Esir Görüşmeleri İlerleme Sazmazsa Saldırılar Genişleyecek

İsrail IDF'den Hamas'a Son Uyarı: Esir Görüşmeleri İlerleme Sazmazsa Saldırılar Genişleyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas ile ateşkes ve esir takası görüşmelerinin ilerlememesi durumunda Gazze Şeridi'nde saldırıları genişletmeye hazırlanıldığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Hamas ile gerçekleştirilen ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Esir görüşmeleri ilerlemezse, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan görüşmeler sürüyor. Görüşmelere ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, ""Esir görüşmeleri ilerlemezse, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyoruz" denildi.

IDF, genişletilmiş saldırılar için çok sayıda yedek asker göreve çağrılacağını ve Gazze Şeridi'nin yeni bölgelerinde saldırılar başlatılacağını açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.