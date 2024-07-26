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Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

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İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Hamas liderlerinden Mustafa Muhammed Ebu Arra sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ebu Arra'nın tutuklandıktan sonra işkenceye maruz kaldığı ve tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığı ifade edildi.

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Hamas liderlerinden Mustafa Muhammed Ebu Arra'nın sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Arra'nın işkence gördüğü ve tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığı belirtildi.

İŞKENCEYE MARUZ KALIP TEDAVİDEN MAHRUM BIRAKILDI

Filistinli Esirler Derneği ve Filistin Esirler İşleri Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nde tutuklu 63 yaşındaki Mustafa Muhammed Ebu Arra'nın sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği duyuruldu. Arra'nın geçtiğimiz 30 Ekim'de tutuklandıktan sonra işkenceye maruz kaldığı ve tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığı vurgulandı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail gözetiminde en az 18 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybettiHamas liderlerinden Mustafa Muhammed Ebu Arra.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI VARDI

Öte yandan 1990'dan bu yana birçok kez tutuklanan Hamas liderlerinden Ebu Arra, evli ve 7 çocuk babasıydı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tubas'a bağlı Akkabe kasabasında ikamet eden Arra, yakın tıbbi gözetim gerektiren ciddi ve kronik sağlık sorunları olmasına rağmen 30 Ekim 2023'te yeniden tutuklanmıştı.

HAMAS'TAN BAŞSAĞLIĞI

Hamas Hareketinden yapılan açıklamada, Arra'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Açıklamada, "Lider ve tutuklu Mustafa Muhammed Ebu Arra'nın vefatından dolayı yas tutuyoruz ve işgalcileri (İsrail'i), kasıtlı tıbbi ihmal yoluyla onun öldürülmesinden sorumlu tutuyoruz. Hamas, bu menfur suçun işgalcilerin devam eden imha savaşı ve sistematik cinayetleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguluyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (16)

Halil Yarbaşı:

Böyle acımasız cani bir devleti savunan insanım demesin Ruslar bile esirlere böyle bir muamele yapmıyor

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Savas Ozturk:

Acımazsan acınacak hale düşersin bunu unutma

yanıt14
yanıt33
Enes Enes:

Yahudiler bize acıyın diye gelmişti İngiliz gemileriyle almanyadan filistine

yanıt8
yanıt1
Cevap :

Düşmanın eline düşmüş ne bekliyordu ki ? Bi de sağlık için tedavi mi edeceklerdi.

15
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yanıtYanıtla
ismail Yasin:

ALLAH'IN GAZABI ABD'NİN VE İSRAİL'İN ÜZERİNE OLSUN.. İSRAİL'İ SESLİ VE SESSİZ DESTEK VERENLERE DE LANET OLSUN..

33
7
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VEFA:

Böyle devam edin, hani bir şarkı vardı. Yürüüü ancaaa gidersiniz!..

yanıt5
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Enes Enes:

Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır

yanıt7
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Doğrucu:

Allah kimin yanında görüyoruz..

yanıt1
yanıt1
ömer:

o kadar katliam oldu çoluk çocuk demeden. bu adam kimin umrunda ?

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ahmet gullu:

Allah mekanını cennet eylesin inşallah yakın zamanda Hamas ve tüm müslümanlaın zaferini görmeyi bizlere nasip eylesin

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