İsrail, Hamas'tan 2 Rehininin Cesedini Daha Teslim Alıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri, Kızılhaç ekiplerinin Hamas'tan 2 İsrailli rehinenin daha cesedini teslim almak üzere yola çıktığını duyurdu. Daha önce gerçekleşen takaslarda ise toplamda 20 canlı ve 10 ölü rehine teslim alındı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'tan 2 İsrailli rehinenin daha cesedini daha teslim alacağını açıkladı. IDF'in sosyal medya üzerinden yayımladığı paylaşımda, "Kızılhaç ekipleri ölen bazı rehinelerin bulunduğu tabutları teslim almak üzere Gazze Şeridi'nin güneyindeki belirlenmiş bir buluşma noktasına doğru yola çıktı. Resmi kimlik tespiti rehinelerin ailelerine yapılacak ilk bilgilendirmeden sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes kararı çerçevesinde taraflar arasında gerçekleştirilen rehine takasları dahilinde Hamas'ın şimdiye kadar 20 canlı ve 10 ölü İsrailli rehineyi teslim ettiğini aktardı. Bugün gerçekleştirilecek takastaki 2 ölü rehinelerin de kimliklerinin doğrulanmasının ardından, Hamas'ın elindeki ölü rehine sayısının 16'ya düşeceği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
