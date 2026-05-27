Haberler

İsrail, Kassam Tugayları Komutanı Odeh'in öldüğünü açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh'in Gazze'de düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurdu. Odeh'in eşi ve oğlu da hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh'in dün Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırıda öldürüldüğü öne sürüldü.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh'in dün Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırıda öldürüldüğü öne sürüldü. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Odeh'in bir yakını da el-Kassam Tugayları Komutanının eşi ve oğlu ile birlikte öldürüldüğünü doğrulayarak, cenaze töreninin Gazze Şehri'nde öğle namazının ardından yapılacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz tarafından dün yapılan ortak açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh'in bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Açıklamada, Odeh'in Hamas istihbaratının başında olduğu ve geçen hafta İzzeddin el-Haddad'ın yerine Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı olarak atandığı belirtilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'in 'Genel başkanı üyeler seçsin' teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Özgür Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu

Özel'le ilgili gündem yaratan iddia Kılıçdaroğlu'na soruldu
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

"Genel Merkeze polis girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna yanıt verdi
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj