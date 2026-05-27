İsrail, Kassam Tugayları Komutanı Odeh'in öldüğünü açıkladı

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh'in dün Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırıda öldürüldüğü öne sürüldü. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Odeh'in bir yakını da el-Kassam Tugayları Komutanının eşi ve oğlu ile birlikte öldürüldüğünü doğrulayarak, cenaze töreninin Gazze Şehri'nde öğle namazının ardından yapılacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz tarafından dün yapılan ortak açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh'in bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Açıklamada, Odeh'in Hamas istihbaratının başında olduğu ve geçen hafta İzzeddin el-Haddad'ın yerine Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı olarak atandığı belirtilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı