İsrail: "Hamas komutanı İzzeddin el-Haddad öldürüldü"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, dün Gazze Şehri'nde hava saldırısının hedefi olan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı İzzeddin el-Haddad'ın öldüğü bildirildi.

İsrail, Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını ateşkes anlaşmalarına rağmen sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın dün yaptığı "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı İzzeddin el-Haddad, hava saldırısının hedefi oldu" iddiasının ardından bir açıklama daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İzzeddin el-Haddad'ın öldüğü bildirildi. Açıklamada, Haddad'ın "7 Ekim'deki katliamın mimarlarından biri" olduğu belirtilirken, Gazze Şehri'nde düzenlenen "nokta atışı" bir saldırıyla hedef alındığı ifade edildi. IDF, Haddad'ın son dönemde "örgütün askeri kanadının kapasitesini yeniden inşa etmek ve İsrailli siviller ile İsrail askerlerine yönelik çok sayıda saldırı planlamak için çalıştığını" öne sürdü. Açıklamada ayrıca, "Savaş boyunca Haddad, Hamas'ın elindeki çok sayıda İsrailli esirin tutulmasında rol aldı. Haddad, esir sistemini yönetiyor ve öldürülmesini engellemek amacıyla çevresinde esirler bulunduruyordu" denildi.

Hamas'ın en uzun süre görev yapan komutanlarından biri olan Haddad'ın, örgüte kuruluşunun ilk dönemlerinde katıldığı belirtildi. IDF, İzzeddin el-Haddad'ın "Hamas liderliğiyle yakın ilişkiler sürdürdüğünü, Gazze'deki Hamas yönetiminde merkezi bir rol oynadığını ve 7 Ekim olaylarının planlanması ve uygulanmasını yöneten, ayrıca İsrail ordusuna karşı yürütülen operasyonları idare eden son üst düzey komutanlardan biri olduğunu" iddia etti. - TEL AVİV

