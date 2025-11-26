Haberler

İsrail Güçleri Batı Şeria'da Yeni Bir Saldırı Başlattı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Tubas şehrinde geniş çaplı bir saldırıya geçti. Saldırılar, yeni yerleşim alanları oluşturmayı hedefliyor ve birçok aile zorla evlerinden çıkarıldı. Batı Şeria'daki şiddet oranları, 7 Ekim 2023'ten bu yana artış göstermekte.

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde geniş çaplı saldırı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Shin Bet ve Sınır Muhafızları güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas şehri ve çevresinde yeni saldırı başlattığı ifade edildi. Saldırıların, Ocak ayında başlatılan ve Filistin topraklarında on binlerce kişiyi yerinden eden "Demir Duvar" operasyonundan farklı olduğu belirtildi.

Tubas Valisi Ahmed el-Esad ise yaptığı açıklamada, ateş açan bir helikopterin desteğiyle İsrail güçlerinin Tubas şehrini kuşattığını ve birçok mahallede mevziler kurduğunu belirtti. Vali el-Esad, "Saldırının uzun süreceği anlaşılıyor. İşgal güçleri insanları evlerinden çıkardı, binaların çatılarına konuşlandı ve tutuklamalar yapıyor. Saldırı, Ürdün Vadisi yakınlarındaki Tubas'ı hedef alıyor ve yeni gerçeklikleri dayatmaya yönelik yeni bir çabanın parçası" dedi. Yaklaşık 30 ailenin evlerinden zorla çıkarıldığını ve askerlerin yüksek kesimlerde bulunan birkaç binayı alıkoyduğunu belirten El-Esad, İsrail güçlerinin evlerini terk etmeye zorladıkları sivillere saldırılar bitene kadar geri dönmemeleri talimatı verdiğini aktardı. Ambulans ve sağlık ekiplerinin hareketlerinin hareketinin de kısıtlandığını belirten El-Esad, İsrail güçlerinin acil bakıma ihtiyaç duyan birçok hastaya erişimi engellediğini söyledi.

İsrail, Batı Şeria'daki şiddetini arttırdı

Batı Şeria'daki İsrail şiddeti, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlatıldığı 7 Ekim 2023'ten bu yana giderek arttı. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail askerleri ve yerleşimciler, 7 Ekim 2023'ten bu yana bu yana Batı Şeria'da binden fazla Filistinliyi öldürdü. İsrailli yerleşimciler, evlerini, araçlarını ve tarım arazilerini hedef aldığı Filistinlilere saldırılar düzenliyor ve herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmıyor. İsrail ordusu ise Batı Şeria'da yeni kontrol noktaları kurarken, bazı Filistin yerleşimlerini kapı ve barikatlarla kapattı. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
