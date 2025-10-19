Haberler

Ateşkesi bozan İsrail, Gazze'ye insani yardım girişlerini askıya aldı

Ateşkesi bozan İsrail, Gazze'ye insani yardım girişlerini askıya aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ateşkesi bozan İsrail, Gazze'ye insani yardım girişlerini askıya aldı
Haber Videosu

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin ardından yeni bir hamle daha yaptı. İsrail, Gazze'ye insani yardımları da askıya aldığını duyurdu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği hava saldırılarında ise can kaybı 17'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin ardından insani yardımları da askıya aldığını duyurdu.

"GAZZE ŞERİDİ'NE İNSANİ YARDIM SEVKİYATI DURDURULMUŞTUR"

İsrail basınının adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberlerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı bildirildi. Haberde yetkilinin, "Siyasi kademenin talimatı doğrultusunda bir sonraki duyuruya kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatı durdurulmuştur" dediği aktarıldı.

İSRAİL SALDIRILARINDA 17 KİŞİ ÖLDÜ

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği hava saldırılarında ise 17 kişi hayatını kaybetti.

ABD ATEŞKESİN BOZULMAMASI İÇİN DEVREDE

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin bozulmaması için diplomatik temaslarda bulunduğu belirtilerek, Witkoff ve Kushner'in İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile görüştüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsledi! KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı kimdir?

İpi göğüsledi! İşte KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap

Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap
Hayvan otlatmaya geldiler, manzara karşısında şok oldular!

Hayvan otlatmaya geldiler, manzara karşısında şok oldular!
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.