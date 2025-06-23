İsrail'den Tahran'a Saldırı: Evin Hapishanesi ve DMO Üssü Hedef Alındı

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İsrail güçleri, İran'ın başkenti Tahran'da mahkumların bulunduğu Evin Hapishanesi ile Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir üsse saldırı düzenledi. İran Yargı Erki, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

İsrail güçleri, İran'ın başkenti Tahran'da mahkumların bulunduğu Evin Hapishanesi ile Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir üsse saldırı düzenledi.

İsrail, İran'daki saldırılarına 11 gündür devam ediyor. İran Yargı Erki, başkent Tahran'da mahkumların bulunduğu Evin Hapishanesi'nin İsrail güçleri tarafından hedef alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin Tahran'a yaptığı son saldırıda, bazı mermiler Evin Hapishanesi'ne isabet etmiş, hapishanenin bazı bölümlerinde hasar oluşmuştur. Hapishane yönetimi için tüm imkanlar seferber edildi ve durum kontrol altındadır. Bu saldırı açıkça uluslararası hukuka aykırıdır" denildi.

DMO üssü hedef alındı

Öte yandan İran basını, başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir üssün hedef alındığını duyurdu. Haberde, "DMO'nun Tahran'ın kuzeyindeki üssüne yönelik İsrail saldırısı gerçekleşti" ifadeleri yer aldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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