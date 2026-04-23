İsrail'den Lübnan'a saldırı: 3 ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, devam eden ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ve Lübnan arasında ABD'de gerçekleştirilecek ikinci tur görüşmeye saatler kala İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Nebatiye bölgesinde yer alan Shoukin kasabasına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah ise, Taybe ve Mecdlzun kasabalarında İsrail ordusuna yönelik üç ayrı saldırı gerçekleştirdi. - BEYRUT

