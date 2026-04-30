İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 9 ölü, 13 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İsrail, Lübnan'da ateşkes ihlalini sürdürüyor. İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye bölgesini hedef aldı. Jibchit kasabasında bir eve düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Toul kasabasında bir konuta yönelik saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Harouf kasabasında da bir eve gerçekleştirilen saldırıda 2 can kaybı yaşandı.

İsrail'in ateşkes ihlali

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da başlayan 10 günlük ateşkes, 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, hava saldırıları ve ev yıkımlarıyla ateşkesi günlük olarak ihlal etmeye devam ediyor. - NEBATİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı