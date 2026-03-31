İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırı öncesi tahliye uyarıları yapıldı ve saldırı anı kaydedildi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırı öncesi İsrail bölgenin tahliye edilmesi yönünde uyarı yayınlarken, bir binanın vurulma anı anbean kayıt altına alındı. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı