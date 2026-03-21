İsrail'den İran'ın füze üretim tesislerine hava saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bu gece İran'ın başkenti Tahran yakınlarına yeni bir hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. IDF'den yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının İran'a ait çok sayıda hedefi vurduğu bildirildi. Açıklamada, "hedef alınan noktalar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait balistik füze bileşenlerinin üretim ve geliştirilmesinde kullanılan merkezi bir yerleşke, bir füze depolama tesisi ile İran Savunma Bakanlığı'na bağlı füze yakıtı üretiminde kullanılan bir tesisin bulunduğu" iddia edildi. Ayrıca balistik füze bileşenleri üretimi yapılan bir başka tesisin daha vurulduğu ifade edildi. IDF, söz konusu hedeflerin yanı sıra Tahran yakınlarında konuşlandırılmış bazı İran hava savunma sistemlerinin de imha edildiğini iddia etti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı