İsrail'de rahibeyi darbeden saldırgan gözaltına alındı

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te 28 Nisan'da Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görev yapan bir rahibeyi darbeden İsrailli saldırgan, gözaltına alındı.

İsrail'in işgal ettiği Doğu Kudüs'te Hristiyanlara yönelik de sistematik saldırılar sürüyor. 28 Nisan Salı günü yaşanan olayda İsrail vatandaşı 36 yaşındaki bir erkek, Kudüs'teki Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görev yapan Fransız asıllı bir rahibeye saldırdı. Saldırganın üzerine koşarak yere düşürdüğü ve yerdeyken tekmelediği 48 yaşındaki rahibe, olayda başından yaralandı.

Okul Müdürü Olivier Poquillon, yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınayarak İsrail güvenlik güçlerini harekete geçmeye çağırdı.

İsrail polisinin müdahalesi sonucu saldırgan 29 Nisan Çarşamba günü gözaltına alındı. Saldırgan hakkında "ırkçı saldırı" suçlamaları doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Polis ayrıca saldırının ve şüphelinin gözaltına alındığı anların görüntülerini paylaştı. Saldırı görüntülerinde, olayın ardından çevrede bulunan kişilerin olay yerine yaklaştığı, bir kişinin ise saldırgana tekme attığı görüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olay "utanç verici bir eylem" olarak nitelendirilirken saldırganın gözaltında tutulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in Doğu Kudüs başta olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki işgaline yönelik eleştirilere rağmen, Tel Aviv yönetiminin "tüm inançlar için din ve ibadet özgürlüğünü koruma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü" iddia edildi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
