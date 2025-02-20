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İsrail'de park halindeki iki otobüste patlama

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İsrail'in Bat Yam kentinde park halindeki iki yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, otobüslerin boş olduğu için ölü ya da yaralı bulunmadı.

İsrail'in Bat Yam kentinde park halindeki iki yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Patlama sonrası otobüslerde yangın çıkarken, otobüslerin boş olduğu ve patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

PATLAMA PANİĞİ

Polis patlamayla ilgili soruşturma başlatırken, patlamanın terör saldırısı olabileceği düşünülüyor. İsrail basınında yer alan haberlerde, iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'in soruşturmaya dahil olduğu ve Tel Aviv metropol bölgesindeki tüm otobüslerde arama yapılması talimatı verildiği aktarıldı.

İsrail'de park halindeki iki otobüste patlama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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